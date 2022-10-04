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Сегодня, 13:38

Новым президентом ФНЛ стал Наиль Измайлов

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Наиль Измайлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

4 октября состоялись выборы президента ФНЛ на общем собрании клубов лиги. По итогам голосования новым президентом стал Наиль Измайлов.

За него было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.

Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.

Первая лига
Наиль Измайлов
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