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Сегодня, 21:44

Новым спортивным директором «Рубина» может стать Эдуард Сафонов

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Эдуард Сафонов.
Фото ФК «Кубань»
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По данным «СЭ», новым спортивным директором «Рубина» может стать Эдуард Сафонов. Сегодня, 17 января, казанский клуб объявил об уходе Олега Яровинского, который занимал пост спортивного директора с 2019 года.

Сафонов ранее работал в «Кубани» на должности генерального директора и ушел из клуба в декабре 2022 года. А в РПЛ в последние годы работал в «Оренбурге» и «Тамбове».

С 2003 по 2005 год Сафонов уже работал в казанском клубе на должности заместителя директора и технического директора.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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