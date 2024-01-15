Тихонов о целях «Енисея»: «Будем пытаться выйти в РПЛ»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о целях команды.

«Старт сезона был непростой. Предстоит играть с лидерами. Две игры на выезде, необходимо как можно больше выиграть матчей. Задача выйти в РПЛ? Мы будем пытаться сделать это, но сейчас главная задача выиграть как можно больше матчей и подготовиться к следующему сезону», — передает слова Тихонова корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

10 января Тихонов возглавил «Енисей». До этого последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году.