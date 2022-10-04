Измайлов о финансировании «Уфы»: «Уверен, что все будет хорошо»

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о финансировании клубов лиги.

— Шамиль Газизов неоднократно заявлял о проблемах финансирования у «Уфы». Находитесь ли вы в контакте с клубом?

— Мы в контакте с клубами, с Шамилем тоже общались. У меня есть разная информация по поводу финансового состояния клуба «Уфа». Уверен в том, что все будет хорошо.

— У других клубов есть проблемы с финансирование?

— Очень сложно сейчас говорить о каких-то потенциальных проблемах, потому что все достаточно быстро меняется. Будем решать вопросы мере их возникновения.

— Сниматься с чемпионата никто не планирует?

— В данный момент ни один из клубов не планирует сниматься с чемпионата, все планируют продолжать. Ситуация стабильная.