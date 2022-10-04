Измайлов: «6-го октября пройдет видеоконференция с представителями крымского футбола»

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал об интеграции крымских клубов в российский футбол.

— Вы говорили, что на сегодняшнее собрание не были приглашены представители клубов Крыма. Тем не менее здесь присутствовал гендиректор «Севастополя». Почему?

— Мы не приглашали, потому что в повестке дня не было обсуждения этого вопроса. На 6 число запланирована видеоконференция не с клубами, а сначала с федерациями: с Крымским футбольным союзом, Крымской федерацией футбола и Федерацией футбола Севастополя.

— Крымские клубы действительно живут в некой неопределенности последние 8 лет. Тем не менее последствия из интеграции в российский чемпионат могут быть весьма плачевны. Мы готовы поступиться членством в УЕФА ради этих клубов?

— Мы параллельно обсуждаем с УЕФА различные варианты, поэтому тут однозначного решения пока нет: ни с нашей стороны, ни со стороны УЕФА. В любом случае наша задача на данный момент — продолжить этот путь интеграции, который мы начали и прийти к какому-то решению.

— Можете ли уже что-то сказать по поводу интеграции в российский чемпионат клубов из ЛДНР, Запорожья и Херсона? Обсуждался ли этот вопрос?

— В данный момент это не обсуждается. Давайте мы пройдем сначала первый путь — путь с Севастополем и Крымом, дальше — больше.