Измайлов рассказал подробности интеграции крымских клубов в российский футбол

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал об интеграции крымских клубов в российский футбол.

— Что можете сказать по поводу интеграции крымских клубов, учитывая все сложности, УЕФА и так далее?

— Экспертная комиссия в рамках ФНЛ уже создана. 6 числа у нас будет видеоконференция с руководителями крымского футболов союза и федерации футбола Севастополя. У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференции, мы обменяемся документами, получим информацию от федераций и клубов Крыма и Севастополя, отправим наших представителей в Крым и Севастополь для консультации с клубами. Процесс небыстрый, это потребует изменение формата, иные регламентные документы, которые отличаются от документов тех, которые были при Украине. Работа ведется, не все сразу. На сегодняшнее мероприятие не планировали приглашение представителей крымского футбола.

В четверг, 29 сентября, стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.