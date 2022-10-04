Измайлов планирует, чтобы ФНЛ перешла на формат «весна-осень»

Сегодня, 14:32
Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что планирует перейти на формат «весна-осень».
— Будут ли в будущем обсуждаться структурные изменение лиги?
— Первое изменение, которое уже произошло с этого сезона: мы перешли на недельный микроцикл. Это лишь во благо футболистам. Что касается клубов второй лиги, инсайд: мы думаем об изменении формата соревнований, потому что это сейчас довольно сложно, затратно. Есть несколько вариантов, обсуждаем с клубами.
— Насколько реален переход на формат «весна-осень»?
— Мы планируем перейти. Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придет время, все объявим. Нельзя делать все сразу.