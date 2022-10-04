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Сегодня, 14:32

Измайлов планирует, чтобы ФНЛ перешла на формат «весна-осень»

Дмитрий Барулев
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что планирует перейти на формат «весна-осень».

— Будут ли в будущем обсуждаться структурные изменение лиги?

— Первое изменение, которое уже произошло с этого сезона: мы перешли на недельный микроцикл. Это лишь во благо футболистам. Что касается клубов второй лиги, инсайд: мы думаем об изменении формата соревнований, потому что это сейчас довольно сложно, затратно. Есть несколько вариантов, обсуждаем с клубами.

— Насколько реален переход на формат «весна-осень»?

— Мы планируем перейти. Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придет время, все объявим. Нельзя делать все сразу.

Первая лига
Наиль Измайлов
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