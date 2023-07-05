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Сегодня, 09:30

Полузащитник Абдоков: «Кубань» — приоритет для меня»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о продлении контракта с клубом на два года.

«Очень рад, что продлил контракт с «Кубанью» еще на два года. Новое соглашение позволяет и мне, и клубу чувствовать себя более уверенно. Никуда не рвался из «Кубани» в это межсезонье. Наоборот, считал этот вариант приоритетным для себя. Мы решили задачу, которая стояла перед командой, у меня самого получился очень неплохой сезон, поэтому не видел смысла что-то менять. Был ли интерес от других клубов? Слышал разговоры на эту тему, но не более того. На данный момент, считаю, правильнее и полезнее остаться в «Кубани». У нас хорошая команда, постараемся выступить как можно лучше в следующем первенстве ФНЛ и порадовать болельщиков. Всегда ждем их на трибунах нашего стадиона»

Также Абдоков ответил на вопрос о задачах на следующий сезон.

«Не хочется ничего обещать, просто нужно сделать свою работу на максимуме и тогда все будет хорошо. Ничего не буду говорить и про личные цели. Прекрасно понимаю, что атакующий игрок должен забивать, отдавать голевые передачи, но самое главное — быть полезным для команды, помогать ей набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице», — сказал Абдоков «СЭ».

В прошлом сезоне Абдоков провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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