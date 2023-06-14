Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Всегда хотел попробовать себя на уровне РПЛ. Думаю, готов к этому»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе в команду российской премьер-лиги.

«Честно говоря, не особо в курсе ситуации. Здесь лучше обращаться за комментариями к моему агенту. Слышал, конечно, что есть предложения после удачно проведенного сезона, но не забиваю себе голову этим. Если будет какая-то конкретика, то сядем, все обсудим и примем взвешенное решение. Естественно, как футболисту мне хочется расти и развиваться, прогрессировать. Всегда хотел попробовать себя на уровне РПЛ и думаю, что сейчас готов к этому. Поэтому ничего исключать нельзя. В то же время мне дорога «Кубань». Уверен, что и здесь можно будет решать серьезные задачи», — сказал Абдоков «СЭ».

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 33 матча в первой лиге, забил 11 голов в чемпионате и 1 в Кубке России, а также отметился 1 результативной передачей.