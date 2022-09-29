Олег Иванов — о приговоре Ларину: «Трудно удержаться в цензурных рамках»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «СЭ» высказался о приговоре бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Комментируя приговор, трудно удержаться в цензурных рамках, — заявил Иванов. — У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии... Не укладывается в голове! Причем Ларин эти деньги не в карман клал, а тратил на развитие «Чертанова», из которого вышла целая плеяда ярких игроков. Вину признал, готов возместить многомиллионный ущерб. Неужели в такой ситуации нельзя ограничиться условным сроком и штрафом?! Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?! Бред!»

В среду, 28 сентября, Ларин был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Функционер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).