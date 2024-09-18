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Сегодня, 17:36

Олег Кононов: «Я не бежал из «Сатурна», Широков сам хотел, чтобы я ушел»

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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос об уходе из подмосковного «Сатурна».

— Ранее вы работали в «Сатурне», и я так и не понял, почему вы ушли. Роман Широков очень жестко отозвался о вашем уходе — что вы сбежали. Что это было?

— Он сам захотел. Я никуда не бежал. Он сам хотел, чтобы я ушел. Я понял это и решил освободить ему место для другого тренера, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Кононов возглавил «Сатурн» в июле прошлого года и покинул команду спустя два месяца после назначения, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Источник: «РБ Спорт»
Олег Кононов
Футбол
ФК Сатурн

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