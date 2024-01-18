Романцев — о назначении Тихонова и Кононова: «У обоих характер победителя!»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высоко оценил назначение Андрея Тихонова в «Енисей», а также Олега Кононова — в «Торпедо».

— Мне очень приятно, что два уважаемых мною клуба остановили свой выбор на двух российских тренерах. Андрея я знаю много лет как преданного футболу человека, в котором он завоевал высокую репутацию игрока с большой буквы. Да и его первые шаги в нашей профессии не остались без внимания.

Знаком и с Олегом, который успел заслужить авторитет интересного тренера со своими взглядами на футбол. Они уже успели поработать и набрались необходимого опыта, чтобы идти дальше. К тому же и тот, и другой по характеру — победитель. И если руководство клубов окажет им необходимое доверие и проявит терпение, убежден: они сделают крепкие команды с игрой, которая будет собирать и радовать болельщиков.

Так что жду новых тренеров «Торпедо» и «Енисея», за которые болел еще мальчишкой, в высшей лиге. Удачи вам, друзья!