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Сегодня, 19:15

Шатов: «Тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» звали»

Зарина Халимхонова
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист «Урала» Олег Шатов прокомментировал «СЭ» новость о том, что он может войти в тренерский штаб екатеринбуржцев.

Ранее об этом сообщил Metaratings. По информации источника, он может войти в штаб, если клуб возглавит Евгений Аверьянов.

«У меня нет такой информации. Пока ничего не могу сказать. Со мной никто не связывался. Готов ли я пополнить тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» позвали. Когда будет официальная информация, тогда можете спрашивать», — сказал 33-летний Шатов «СЭ».

10 августа 2023 года в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз он выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.

Олег Шатов
Первая лига
ФК Урал
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