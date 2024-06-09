Шатов: «Тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» звали»

Экс-футболист «Урала» Олег Шатов прокомментировал «СЭ» новость о том, что он может войти в тренерский штаб екатеринбуржцев.

Ранее об этом сообщил Metaratings. По информации источника, он может войти в штаб, если клуб возглавит Евгений Аверьянов.

«У меня нет такой информации. Пока ничего не могу сказать. Со мной никто не связывался. Готов ли я пополнить тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» позвали. Когда будет официальная информация, тогда можете спрашивать», — сказал 33-летний Шатов «СЭ».

10 августа 2023 года в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз он выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.