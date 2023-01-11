Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:38

Веретенников о своем отказе вернуться в «Рубин»: «Такого не было. Последний раз общался с Уткульбаевым в ноябре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший тренер «Рубина» Олег Веретенников опроверг информацию о том, что он отказался возвращаться в тренерский штаб казанской команды.

Издание «Бизнес Online» сообщило, что Юрий Уткульбаев, возглавивший «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого, предложил Веретенникову продолжить работу в Казани, но тот не согласился.

— Это не соответствует действительности, — сказал Веретенников «СЭ». — С новым тренером «Рубина» в последний раз я общался 27 ноября, в раздевалке после домашнего матча с «Нефтехимиком». Больше мы не контактировали.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.

Олег Веретенников
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию фигуриста Костомарова за переработки
Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Олег Кузьмин может покинуть «Рубин» в ближайшее время

Полузащитник Чуканов покинул «Кубань»