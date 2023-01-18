Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:05

Яровинский: «Все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко в ФНЛ. Это раздражало»

Яровинский считает, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» выразил мнение о том, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ, куда казанский клуб вылетел в прошлом году.

— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?

— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.

— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.

— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.

— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...

— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.

Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелем. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которыми я общался: коллеги, футболисты, тренеры — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа- и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.

Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще, я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.

Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
0
Читайте также
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Яровинский: «У Игнатьева в «Рубине» откровенно не получилось. Он не показал всех своих возможностей»

Рабочая группа ФНЛ намерена совершить визит в Крым в феврале