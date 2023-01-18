Яровинский: «Все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко в ФНЛ. Это раздражало»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» выразил мнение о том, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ, куда казанский клуб вылетел в прошлом году.

— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?

— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.

— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.

— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.

— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...

— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.

Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелем. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которыми я общался: коллеги, футболисты, тренеры — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа- и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.

Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще, я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.

Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!