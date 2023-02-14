Олег Иванов заявил, что у него самый большой тренерский потенциал в России

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о планах стать тренером после окончания карьеры.

«Что планирую делать после завершения карьеры? Попробовать заняться футболом, но в другом качестве. В качестве тренера. Пока еще не начал учебы. Планирую еще год-два поиграть. У меня самый большой потенциал в России», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат».