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Сегодня, 19:24

Олег Иванов заявил, что у него самый большой тренерский потенциал в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о планах стать тренером после окончания карьеры.

«Что планирую делать после завершения карьеры? Попробовать заняться футболом, но в другом качестве. В качестве тренера. Пока еще не начал учебы. Планирую еще год-два поиграть. У меня самый большой потенциал в России», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-ivanov-est-idei-poprobovat-stat-trenerom-u-menya-samy-j-bol-shoj-potentsial-v-rossii/
Футбол
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