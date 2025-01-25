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Осипов: «Я реалист и понимаю, что переезд в Европу малоосуществим»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов заявил, что переезд в Европу сейчас малоосуществим.

«Краткосрочная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Конечно, хотелось бы играть в топ-клубе РПЛ. Еще дальше — выигрывать титулы. Была возможность летом, но мы ее упустили, проиграв «Зениту» в финале. Хотелось бы взять чемпионат и Кубок. По поводу игры в Европе — в детстве, в подростковом возрасте мечтаешь уехать. Но я реалист и понимаю, что сейчас это малоосуществимо. Опять же, Европа Европе рознь, ты мечтаешь о Германии, Испании. Но мне 26 лет, и если выбирать из Латвии или Финляндии, лучше уж в России быть», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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