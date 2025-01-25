Осипов: «На поле без мата тяжеловато, грешу»

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал о своем отношении к мату.

«В интернате я не перенял ни одной вредной привычки. Что касается мата, не хочется быть моралистом, у нас каждый первый ругается. Наверное, это необычная история для ребенка 12-13 лет, у тебя где-то начинают проскакивать словечки, но воспитатели останавливают. Без мата в жизни можно спокойно обходиться, но наш русский язык настолько богат, что в каких-то ситуациях, когда рассказываешь байку, такие словечки служат украшением истории. А вот на поле без мата тяжеловато», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.