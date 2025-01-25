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Осипов: «Мой главный талант в том, что у меня нет таланта»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов расказал, за счет чего пробился в большой футбол.

«Были ребята, которые выделились намного больше. Я еще играл в защите, а были нападающие, которые четверых-пятерых обыгрывали и забивали, а ты думал — это Марадона просто. Я всегда выделялся дисциплиной, ведение единоборств. Дети в этом возрасте не любят идти в стык, убирают ноги. Я был не из таких, я шел до конца с ногами-руками. В этом было мое преимущество. Кому-то дана скорость, кому-то удар, другим техника, мой главный талант в том, что у меня нет таланта. Чисто за счет работоспособности старался себя вытягивать», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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