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Сегодня, 19:35

Отец Мелешина — о будущем нападающего: «В «Сочи» он чувствует себя комфортно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем сына Павла, выступающего в составе «Сочи».

«Не в курсе о возможном желании «Сочи» его выкупить. Даже не обсуждали с ним это. Поживем — увидим, что будет после Нового года, когда они соберутся. Думаю, ему надо продолжать там, где ему комфортнее.

На данный момент в «Сочи» он играет, у него получается забивать. Сейчас он чувствует там себя достаточно хорошо. Думаю, его все устраивает», — сказал Мелешин-старший «СЭ».

20-летний Мелешин, принадлежащий «Спартаку», сезон-2024/25 проводит в «Сочи» на правах аренды. Нападающий в этом сезоне сыграл 13 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Алексей Мелешин
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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