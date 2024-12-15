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Мелешин-старший об игре сына: «Его результативность вытекает из игрового времени»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин в комментарии «СЭ» оценил игру своего сына Павла в составе «Сочи».

«Главное, что он играет и получает игровую практику. Оценки его игре должен давать главный тренер. То, что Паша забивает, конечно, хорошо, и это радует всех нас, но еще раз повторюсь: главное — игровое время. Надеюсь, он продолжит забивать и дальше. Его результативность вытекает из игрового времени и командных действий, которые играют большую роль», — сказал Мелешин-старший «СЭ».

20-летний нападающий, принадлежащий «Спартаку», сезон-2024/25 проводит в «Сочи» на правах аренды. Нападающий в текущем розыгрыше первой лиги сыграл 13 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Алексей Мелешин
Павел Мелешин
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