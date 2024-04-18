Палиенко рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал о состоянии здоровья после 10-месячного отсутствия из-за травмы голеностопа.

«Да, я не играл почти 10 месяцев после «Спартака». Тяжелое время было, наверное, самое тяжелое для меня. Первые два сбора тренировался индивидуально, с реабилитологами разработали грамотную программу восстановления, и уже с третьего сбора начал тренироваться с командой. Мне кажется, я еще далек от оптимальной формы, буду постепенно ее набирать через игры. Физически меня пока не хватает на 90 минут», — цитирует Палиенко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел шесть матчей за «Акрон» во всех турнирах и забил один гол.