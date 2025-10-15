15 октября, 22:37
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов прокомментировал свою отставку из московского клуба.
«Торпедо» объявило об уходе Парфенова 15 октября. Он проработал с командой чуть больше месяца — 13 сентября 51-летний специалист стал главным тренером черно-белых.
— В клубе вам объяснили свое решение?
— Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и все.
— Есть догадки о причинах?
— Есть решение, и для меня оно необъяснимо.
— Это самое странное увольнение в вашей практике?
— Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов, — приводит слова Парфенова «Чемпионат».
После увольнения Парфенова на пост главного тренера «Торпедо» вернулся Олег Кононов, который покинул клуб на старте сезона. С 10 очками команда занимает последнее место в первой лиге после 14 туров.
Фирсыч
Странно, писали, что по обоюдному согласию...
16.10.2025
С детства за Уралмаш!
«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги. Надо было что-то объяснять?
16.10.2025
555 555
Да что ту можно сказать. У Парфёнова просто нет слов.
15.10.2025
AlexCS4
Да что тут объяснять? Соболева из СИЗО выпустили на днях и он узнал, что в его отсутствие нужного тренера сменили. А с Парфеновым запланированное банкротство команды могло не прокатить. Дима такой ход дал торпеде - 2-1-2 (а до этого при Кононове 0-3-6), чего боссы этой команды не планировали.
15.10.2025