15 октября, 22:37

Парфенов — об отставке из «Торпедо»: «Странное решение. Никто ничего не объяснял»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов прокомментировал свою отставку из московского клуба.

«Торпедо» объявило об уходе Парфенова 15 октября. Он проработал с командой чуть больше месяца — 13 сентября 51-летний специалист стал главным тренером черно-белых.

— В клубе вам объяснили свое решение?

— Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и все.

— Есть догадки о причинах?

— Есть решение, и для меня оно необъяснимо.

— Это самое странное увольнение в вашей практике?

— Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов, — приводит слова Парфенова «Чемпионат».

После увольнения Парфенова на пост главного тренера «Торпедо» вернулся Олег Кононов, который покинул клуб на старте сезона. С 10 очками команда занимает последнее место в первой лиге после 14 туров.

Олег Кононов.Сюр в «Торпедо»: Парфенов уволен через месяц после назначения, а на его место вернулся Кононов
Источник: «Чемпионат»
4

  • Фирсыч

    Странно, писали, что по обоюдному согласию...

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    «Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги. Надо было что-то объяснять?

    16.10.2025

  • 555 555

    Да что ту можно сказать. У Парфёнова просто нет слов.

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Да что тут объяснять? Соболева из СИЗО выпустили на днях и он узнал, что в его отсутствие нужного тренера сменили. А с Парфеновым запланированное банкротство команды могло не прокатить. Дима такой ход дал торпеде - 2-1-2 (а до этого при Кононове 0-3-6), чего боссы этой команды не планировали.

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Парфенов
    Футбол
    Первая лига
    ФК Торпедо (Москва)
