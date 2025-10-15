Парфенов — об отставке из «Торпедо»: «Странное решение. Никто ничего не объяснял»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов прокомментировал свою отставку из московского клуба.

«Торпедо» объявило об уходе Парфенова 15 октября. Он проработал с командой чуть больше месяца — 13 сентября 51-летний специалист стал главным тренером черно-белых.

— В клубе вам объяснили свое решение?

— Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и все.

— Есть догадки о причинах?

— Есть решение, и для меня оно необъяснимо.

— Это самое странное увольнение в вашей практике?

— Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и все. Раскручивать эту ситуацию я не готов, — приводит слова Парфенова «Чемпионат».

После увольнения Парфенова на пост главного тренера «Торпедо» вернулся Олег Кононов, который покинул клуб на старте сезона. С 10 очками команда занимает последнее место в первой лиге после 14 туров.