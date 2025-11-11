Парфенов: «До «Торпедо» были разговоры с клубом РПЛ»

11 ноября, 16:00
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» предположил, что его специально уволили из московского клуба перед серией домашних матчей.
— Сейчас-то уже отошли от шока?
— Жизнь продолжается. Просто, когда ты не понимаешь, за что... «Акционеры хотят видеть другого тренера». Вот и все объяснение.
— Эта история говорит о том, что от тренера порой вообще ничего не зависит? Кто платит, тот и заказывает музыку.
— Просто, возможно, хотели побыстрее решить с нами вопрос, потому что предстояла серия из четырех домашних игр? Не знаю... Мол, если даст результат, как его уберешь? (Смеется.)
— А ведь Маслова и Резвухина, которые вас приглашали в «Торпедо», уволили раньше. Тогда не возникло мысли, что следующим можете быть вы?
— Когда с ними расстались, я задал Маслову и Резвухину прямой вопрос: «А мне-то что теперь делать? Тоже уходить?» Они сказали, что меня никто увольнять не собирается.
— Сколько дней вы проработали в «Торпедо»?
— 32.
— А, кстати, до того, как возглавить «Торпедо», рассматривали другие варианты?
— Ходили разговоры. Но нужно было подождать неделю или две. Предпосылки были. Получается, меня лишили и этих вариантов. Позвали всего на месяц...
— А был вариант из Премьер-лиги?
— Да.
— «Крылья»? «Пари НН»?
— Не буду называть конкретный клуб.
— Вы не раз говорили, что у вас нет агента. История с «Торпедо» не заставит вас им обзавестись?
— У меня много друзей среди агентов. По возможности мне помогают. Может быть, и стоит заключить договор с агентом.
— Чему вообще научила вас история с «Торпедо»?
— С большим вниманием подходить к подписанию контракта. Прописывать все нюансы, учитывать все мелочи. Я же отказался от других предложений. Заключил соглашение с «Торпедо» по схеме 1+1. С ходу включился в работу. Понятно, что могут быть провальные результаты. Все бывает. Если бы мы проиграли пять игр, то вопросов нет, мужики. Все бы поняли. А тут...
— Если опять позовут в клуб Первой лиги, пойдете?
— Почему нет? — сказал Парфенов «СЭ».
51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.
N V
эрзац-торпедо-лужники есть эрзац-торпедо-лужники, этот Сарай давно пора закрыть. Сарай не имеет никакого отношения к Истории Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, а только жульнически пытается примазаться к их Истории, купив ласточку и эмблему за деньги, подмазав для этого Суды
12.11.2025
zg
Ну блин,так подписать,чтоб взяли и пнули без суда и следствия....А Парфенычу удачи!
11.11.2025