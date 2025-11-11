Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

11 ноября, 16:00

Парфенов: «До «Торпедо» были разговоры с клубом РПЛ»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» предположил, что его специально уволили из московского клуба перед серией домашних матчей.

— Сейчас-то уже отошли от шока?

— Жизнь продолжается. Просто, когда ты не понимаешь, за что... «Акционеры хотят видеть другого тренера». Вот и все объяснение.

— Эта история говорит о том, что от тренера порой вообще ничего не зависит? Кто платит, тот и заказывает музыку.

— Просто, возможно, хотели побыстрее решить с нами вопрос, потому что предстояла серия из четырех домашних игр? Не знаю... Мол, если даст результат, как его уберешь? (Смеется.)

— А ведь Маслова и Резвухина, которые вас приглашали в «Торпедо», уволили раньше. Тогда не возникло мысли, что следующим можете быть вы?

— Когда с ними расстались, я задал Маслову и Резвухину прямой вопрос: «А мне-то что теперь делать? Тоже уходить?» Они сказали, что меня никто увольнять не собирается.

— Сколько дней вы проработали в «Торпедо»?

— 32.

— А, кстати, до того, как возглавить «Торпедо», рассматривали другие варианты?

— Ходили разговоры. Но нужно было подождать неделю или две. Предпосылки были. Получается, меня лишили и этих вариантов. Позвали всего на месяц...

— А был вариант из Премьер-лиги?

— Да.

— «Крылья»? «Пари НН»?

— Не буду называть конкретный клуб.

— Вы не раз говорили, что у вас нет агента. История с «Торпедо» не заставит вас им обзавестись?

— У меня много друзей среди агентов. По возможности мне помогают. Может быть, и стоит заключить договор с агентом.

— Чему вообще научила вас история с «Торпедо»?

— С большим вниманием подходить к подписанию контракта. Прописывать все нюансы, учитывать все мелочи. Я же отказался от других предложений. Заключил соглашение с «Торпедо» по схеме 1+1. С ходу включился в работу. Понятно, что могут быть провальные результаты. Все бывает. Если бы мы проиграли пять игр, то вопросов нет, мужики. Все бы поняли. А тут...

— Если опять позовут в клуб Первой лиги, пойдете?

— Почему нет? — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.

Дмитрий Парфенов.«Ехал на тренировку «Торпедо», но ее провел уже другой штаб...» Парфенов о диком увольнении, Станковиче и Аленичеве

2

  • N V

    эрзац-торпедо-лужники есть эрзац-торпедо-лужники, этот Сарай давно пора закрыть. Сарай не имеет никакого отношения к Истории Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, а только жульнически пытается примазаться к их Истории, купив ласточку и эмблему за деньги, подмазав для этого Суды

    12.11.2025

  • zg

    Ну блин,так подписать,чтоб взяли и пнули без суда и следствия....А Парфенычу удачи!

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Парфенов
    Футбол
    Первая лига
    ФК Торпедо (Москва)
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя