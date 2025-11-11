Парфенов: «Мне сказали: «Акционеры «Торпедо» хотят видеть другого тренера»

11 ноября, 15:40
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из московского клуба.
— Давайте поговорим о вашей отставке. После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?
— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Должны были встретиться с «Шинником», «Чайкой», которые находились с нами рядом. Обыграй их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.
— Вспомните день, когда вам объявили о расставании?
— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «надо заехать в офис».
— Что дальше?
— Я еще спросил у нового генерального директора: «Можно зайду после тренировки»? Ответ: «Нет, нужно до».
— И как вам объявили об увольнении?
— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.
— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии»?
— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.
— Были в шоке?
— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?
— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?
— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу...
— Не поверили?
— Нет, конечно! Ну ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Дождались ребят. Собрали их с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались...
— А какие слова вы для них нашли?
— Слушайте, ну это раздевалка. Пусть все там и останется.
— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?
— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже пятая смена тренера... За три месяца! — сказал Парфенов «СЭ».
51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.
N V
эрзац-торпедо-лужники есть эрзац-торпедо-лужники, этот Сарай давно пора закрыть. Сарай не имеет никакого отношения к Истории Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, а только жульнически пытается примазаться к их Истории, купив ласточку и эмблему за деньги, подмазав для этого Суды
12.11.2025
Gordon
Нужен раз акционеры. Вопрос в том, зачем.
11.11.2025
Крым наш!
Видимо, акционеры перепутали футбольное поле с цирковой ареной.
11.11.2025
Кот
Д. Парфёнов. (Об акционерах "Торпедо"): "...первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!.. — Сколько дней вы проработали в «Торпедо»? — 32." ----------------------------- "Что ни делает дурак, всё он делает не так. Начинает не сначала, А кончает как попало". С. Маршак. Детский писатель о взрослых дядях-акционерах.
11.11.2025
Master Sborka
Акционеры Торпедо вам точно футбольный клуб нужен?
11.11.2025
mikeV
Видимо, хоть в какой
11.11.2025
mikeV
Опять "Торпедо" с владельцами неповезло...
11.11.2025
Adiоs Amigos R
Тема неустойки не раскрыта
11.11.2025
dinela
Ребятам наверху дела нет до футбола!Они денежки моют!:yum:А Пинжачок в этом деле явно посильнее Парфёна!
11.11.2025
spartsmen
Интересно, а в какой лиге акцыонэры хотят видеть торпэдо?
11.11.2025