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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:30

Парфенов рассказал о причинах своего ухода из «Родины»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дмитрий Парфенов рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера «Родины».

10 октября тренер и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество. Новым главным тренером «Родины» стал испанец Франк Артига.

«Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и все, ну или почти все, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складываются матчи. Взять последний матч с «Кубанью». Мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счетом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон», — приводит слова Парфенова пресс-служба клуба.

Дмитрий Парфенов. «Родина» и главный тренер команды Парфенов приостановили сотрудничество

49-летний специалист возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиги заняла пятое место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».

В этом сезоне первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/9750
Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Родина
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