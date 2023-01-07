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Сегодня, 19:35

Парфенов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Родину»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Родину».

«Дзюба в «Родине»? Не хочу разговоров в духе: «Вот если бы да кабы». Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще 1-2 сезона играть», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор» и на данный момент является свободным агентом. В составе турецкого клуба он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/parfenov-vy-skazalsya-o-vozmozhnom-perehode-dzyuby-v-rodinu/
Артем Дзюба
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Родина
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