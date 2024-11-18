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Сегодня, 09:42

Перенесший нападение Евсеев отправится в Санкт-Петербург 19 ноября

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко поедут вместе с командой из Астрахани в Санкт-Петербург 19 ноября.

Ранее пресс-служба «Ленинградца» сообщила, что на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани. Тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана, когда на них напали с применением перцового газа и холодного оружия. Оба были госпитализированы.

«Да, с ними все в порядке. Их зашили и отпустили из больницы. Как мы и написали, они находятся в гостинице с командой, которая отправится домой во вторник. На месте пообщались вчера с полицией. Кто нападал? Гопники какие-то, бандиты, хулиганы», — сообщила пресс-служба команды ТАСС.

48-летний Евсеев в составе «Спартака» четыре раза становился чемпионом России, а в составе «Локомотива» — дважды. В роли тренера работал с «Амкаром», «Уфой», «Шинником» и «Факелом». С сентября 2024 года он занимает пост главного тренера клуба «Ленинградец».

Источник: ТАСС
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец

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