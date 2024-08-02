Сегодня, 14:00
Матчи 4-го тура Первой лиги пройдут со 2 по 5 августа. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.
17:30. «Уфа» — «Тюмень»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
20:00. «Балтика» — «Черноморец»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»
15:00. «Торпедо» Москва — «Чайка»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
16:00. «Урал» — «Сокол»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
16:00. «СКА-Хабаровск» — «Алания»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
17:30. «Шинник» — «Сочи»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18:00. «Нефтехимик» — «Ротор»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
20:00. «Родина» — «КАМАЗ»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Арсенал» — «Енисей»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте