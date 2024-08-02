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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:00

Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 — 5 августа

Опубликовано расписание 4-го тура Первые лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Шоркин (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»
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Матчи 4-го тура Первой лиги пройдут со 2 по 5 августа. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 4-го тура Первой лиги

2 августа, пятница

17:30. «Уфа» — «Тюмень»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Балтика» — «Черноморец»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

3 августа, суббота

15:00. «Торпедо» Москва — «Чайка»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

16:00. «Урал» — «Сокол»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

16:00. «СКА-Хабаровск» — «Алания»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

4 августа, воскресенье

17:30. «Шинник» — «Сочи»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Нефтехимик» — «Ротор»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Родина» — «КАМАЗ»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

5 августа, понедельник

19:00. «Арсенал» — «Енисей»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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