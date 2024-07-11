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Сегодня, 21:00

Первая лига: как и где смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025

13 июля стартует новый сезон Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Сергей Ткачев (слева) с партнерами по тульском «Арсеналу».
Сергей Ткачев (слева) с партнерами по тульском «Арсеналу».
Фото ФК «Арсенал» Тула
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13 июля, в субботу, пройдет первый матч сезона-2024/2025 в Мелбет-Первой лиге. В 16.00 по московскому времени начнется игра между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем».

Смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025 можно бесплатно в сообществе лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире некоторые встречи первой лиги также показывают на телеканале «Матч ТВ». В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями противостояний команд ФНЛ.

Победителем сезона-2023/2024 в первой лиге стали подмосковные «Химки», которые набрали 66 очков. Второе место заняло махачкалинское «Динамо» (61). Третьим стал «Акрон» с 59 баллами. Все три команды вышли в РПЛ.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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