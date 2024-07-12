Первая лига: расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ
Новый сезон Мелбет-Первой лиги начнется 13 июля
13 июля начинается сезон 2024 / 2025 в Мелбет-Первой лиге. «Уфа» отправится в гости к «Алании», «Урал» примет «Сочи» и другие встречи. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр первого тура ФНЛ нового сезона.
Время начала матчей — московское. Каждый желающий может следить за ключевыми событиями матчей первой лиги с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ
- 13 июля. 16.00. «Арсенал» — «Черноморец» на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
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14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»
- 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»
- 15 июля. 19.30. «Алания» — «Уфа» на «Матч ТВ»
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.