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Сегодня, 07:00

Первая лига: расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ

Новый сезон Мелбет-Первой лиги начнется 13 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено.
Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 июля начинается сезон 2024 / 2025 в Мелбет-Первой лиге. «Уфа» отправится в гости к «Алании», «Урал» примет «Сочи» и другие встречи. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр первого тура ФНЛ нового сезона.

Время начала матчей — московское. Каждый желающий может следить за ключевыми событиями матчей первой лиги с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ

  • 13 июля. 16.00. «Арсенал» — «Черноморец» на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
  • 14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»
  • 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»
  • 15 июля. 19.30. «Алания» — «Уфа» на «Матч ТВ»

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

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