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Мелбет-Первая Лига

30 марта, 01:00

Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 30 марта

30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Енисей» примет «Химки», «Сокол» отправился в гости к «СКА-Хабаровск» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ 30 марта.

Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 30 марта

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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