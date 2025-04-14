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Мелбет-Первая Лига

14 апреля, 18:16

Первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе первой лиги в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможном договорном матче «Урал» — «Нефтехимик» (3:2) в 28-м туре ФНЛ.

«Футбольная национальная лига в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28-го тура Мелбет-первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным.

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Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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