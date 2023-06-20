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Сегодня, 12:22

Голубович: «Деньги трачу только на воду, еду, аренду жилья и коммуналку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Химок» Петар Голубович рассказал, что тратит менее 300 тысяч рублей в месяц.

«Все зависит от вашего стиля жизни. Если заниматься шопингом, постоянно питаться в ресторанах, можно потратить много денег. Но если ты живешь обычной жизнью, то столько не уходит. Я не считал, сколько трачу в месяц, честно, но думаю, у меня уходит меньше 300 тысяч в месяц. Что покупаю? Воду и еду в магазине, плачу за аренду квартиры, закрываю счета за электричество. И вроде бы на этом все. Ничего другого мне особенно и не нужно», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

Также он рассказал о самой дорогой покупке в Москве.

«Честно, не знаю, я ничего такого не покупал. Не было случая, чтобы я за раз на что-то потратил 200 тысяч. Для этого нужно много времени. Надо потратить 45 минут, чтобы добраться до центра Москвы, там бродить. Обычно ходим в ТЦ «Метрополис», там можно и поесть, прогуляться. У меня уже все есть, мне не на что тратиться», — сказал Голубович.

Серб присоединился к «Химкам» в феврале нынешнего года на правах свободного агента и успел провести 12 матчей в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Химки
Петар Голубович
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