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Сегодня, 12:41

Плиев рассказал о несостоявшемся переходе в «Аланию»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал о несостоявшемся переходе в «Аланию».

— Когда вы уходили из «Родины», писали, что вы могли оказаться в «Алании» или у Дмитрия Парфенова в «Актобе». Не договорились по условиям с этими командами?

— Честно скажу, в «Алании», свое я, наверное, уже отыграл. Хотя был разговор через брата и Алана Чочиева, но не было ясности. Калешин в тот момент только пришел. Видимо, он не мог для себя понять, нужен я ему или нет. По поводу Парфенова, я его ждал до последнего, потому что, когда он возглавил «Актобе», сразу мне позвонил и сказал, что хочет меня видеть. Со многими ребятами в команде я тоже был знаком. Мы уже обсуждали многие моменты. Не знаю, почему не срослось. Зимой еще с «Торпедо» был вариант, но я сразу отказал. Была уже договоренность с Дмитрием Владимировичем Парфеновым. Я с ним в хороших отношениях и не стал подводить. Но видите, как сложилось. Значит, так надо, — цитирует Плиева «РБ Спорт».

Плиев 9 августа подписал контракт с «Ротором» до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Заурбек Плиев
ФК Алания (Владикавказ)
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