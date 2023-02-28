Плиев: «С Кокориным я в хороших отношениях. Если возникнет какая-то ситуация, то Саша всегда придет на помощь»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о своих отношениях с российским нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным.

«С Саней Кокориным я в хороших отношениях с детства, когда мы еще были в академии «Динамо». Первым его поддержал Алан Чочиев, я остаться в стороне не мог. Тогда он оступился, но в этом и проявляется дружба — в тяжелые моменты быть рядом и помогать, чем можешь. Сейчас следим друг за другом в соцсетях. Списываемся, поздравляем с успехами. Саня очень хороший друг. Мы сейчас редко общаемся, потому что он играет в другой стране, но без внимания он никогда не оставляет. Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придет на помощь. Ему через многое пришлось пройти, поэтому он понимает, насколько важно быть рядом со своими близкими», — приводит Metaratings.ru слова Плиева.

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провел за «Арис» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.