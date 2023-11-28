Побегалов: «Калешину будет не очень легко найти новую работу»

Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов отреагировал на увольнение главного тренера Евгения Калешина из «Акрона».

«Поиск новой работы? Думаю, что не очень легко. Но Женя работу найдет. Вернее, работа его найдет. Я не знаю подробностей ухода и не хочу их знать. Я знаю, что он креативный, ищущий профессиональный тренер. Знаю, как он работает с командой, его подход к тренировочному процессу, общению с футболистами. В свое время на двух сборах в Турции мы жили рядом, работали на одном поле. Достаточно было увидеть несколько тренировок, чтобы понять, куда движется его команда и что он думает, как тренер», — приводит слова Побегалова «РБ Спорт».

После матча с «Волгарем» 18 ноября (0:1) Калешин заявил, что российский футбол «как будто специально разваливают».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.