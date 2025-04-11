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Мелбет-Первая Лига

11 апреля, 14:22

Побегалов покинул «Шинник»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб: молодой, энергичный активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.

Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — заявил Побегалов.

Руководством «Шинника» принято решение об утверждении старшего тренера клуба Артема Олеговича Булойчика в должности главного тренера команды. Контракт с Булойчиком заключен на срок по схеме 0,5+1 год.

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 27 матчей.

Источник: ФК «Шинник»
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ФК Шинник
Александр Побегалов
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