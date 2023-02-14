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Сегодня, 15:45

Колосков — об украинцах, которые подрались с игроками «Шинника» в Турции: «Надо, чтобы они добровольно уехали»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» драку футболистов «Шинника» с игроками украинского клуба «Минай».

Инцидент произошел в одном из отелей Антальи 13 февраля, обе команды находятся в Турции на сборах. Футболисты ярославского клуба и украинской команды устроили массовую потасовку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

«Украинская шизофрения проявляется во всем! Русским людям не привыкать драться стенку на стенку. Было бы хорошо, если бы наши отлупили их как следует! Нужно, чтобы не мы добровольно уезжали из этой гостиницы, а они. Но я не владею информацией, почему российская команда оказалась с украинской в одном отеле», — сказал Колосков «СЭ».

14 февраля генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что «Шинник» сменил отель после конфликта с игроками «Миная».

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Футбол
ФК Шинник
Вячеслав Колосков
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