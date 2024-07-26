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Сегодня, 17:50

Покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернулся в расположение клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» сообщил, что защитник Яхья Аттият-Аллах вернулся в расположение команды. После сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетев с командой в Екатеринбург на матч против «Урала».

«Вернулся ли Аттият-Аллах в расположение клуба? Да. Будущее? Есть предложения по его аренде», — сказал Рубашко «СЭ».

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Сочи
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Борис Ротенберг сообщил, что покинувший Россию защитник «Сочи» Аттият-Аллах вернется в расположение клуба