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Сегодня, 21:27

Игрок «Акрона» Палиенко: «Тедеев очень хороший психолог, добавил нам уверенности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился мнением о работе под руководством главного тренера Заура Тедеева.

«Как мне показалось, глобально он не стал ничего менять. Мне кажется, было бы неправильно делать какие-то резкие изменения после половины сезона, к тому же команда шла высоко в турнирной таблице. Он просто добавил нам чуть уверенности, сыгранность и так была, потому что команда не первый год играет вместе. Глобально он, слава богу, ничего не стал менять. Тедеев — очень хороший психолог, знает к каждому подход, со всеми пообщался, узнал каждого как человека и футболиста», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.

Тедеев возглавил «Акрон» в декабре 2023 года после увольнения Евгения Калешина. Команда занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 46 очками.

Источник: Metaratings.ru
Максим Палиенко
Первая лига
ФК Акрон
Заур Тедеев
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