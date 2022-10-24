Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:36

Полузащитник «Алании» Гиоргобиани заявил, что при Гогниеве в команде был безбашенный футбол

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, об изменениях в команде после ухода главного тренера Спартака Гогниева.

«Что изменил Тедеев в игре команды по сравнению с Гогниевым? Главное изменение — больше начали уделять время обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нем был безбашенный футбол. Слежу ли за Гогниевым? Да, конечно. Думаю, все ребята в «Алании» остались с ним в теплых отношениях. Мы следим за всеми, кто уходит из нашей команды», — приводит слова Гиоргобиани «РБ Спорт».

10 августа «Химки» уволили с поста главного тренера Сергея Юрана. Его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева заменил Гогниев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-giorgobiani-pri-gognieve-v-alanii-by-l-bezbashenny-j-futbol-sejchas-udelyaem-vremya-oborone/
Спартак Гогниев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
1
0
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тедеев рассказал, следит ли он за успехами «Ростова»