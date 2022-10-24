Полузащитник «Алании» Гиоргобиани заявил, что при Гогниеве в команде был безбашенный футбол

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, об изменениях в команде после ухода главного тренера Спартака Гогниева.

«Что изменил Тедеев в игре команды по сравнению с Гогниевым? Главное изменение — больше начали уделять время обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нем был безбашенный футбол. Слежу ли за Гогниевым? Да, конечно. Думаю, все ребята в «Алании» остались с ним в теплых отношениях. Мы следим за всеми, кто уходит из нашей команды», — приводит слова Гиоргобиани «РБ Спорт».

10 августа «Химки» уволили с поста главного тренера Сергея Юрана. Его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева заменил Гогниев.