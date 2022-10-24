Полузащитник «Арсенала» Хабибов заявил, что в Туле созданы отличные условия для развития игроков

Полузащитник тульского «Арсенала» Ансор Хабибов прокомментировал победу над «Волгарем» в матче 15-го тура первой лиги (3:2). В этой встрече 19-летний Хабибов забил свой первый гол в чемпионате.

«От первого гола в первой лиге суперэмоции. Для меня сейчас это огромное событие. Теперь нужно работать еще больше и двигаться вперед. Важнее всего, что мы смогли одержать победу. После прошлого тура настроение было не очень, сейчас выправили ситуацию. Как из Академии (Хабибов является воспитанником академии тульского «Арсенала» — Прим. «СЭ») попасть в первую команду? Никаких секретов тут нет. Условия в Туле созданы отличные, поэтому нужно просто усердно работать, трудиться и ждать своего шанса, а потом постараться воспользоваться им. Какие впечатления в целом от игры с «Волгарем»? Думаю, для болельщиков получился яркий, запоминающийся матч. Мы здорово, агрессивно начали, забили два гола. Это комфортное преимущество и если бы так закончили первый тайм, наверное, после перерыва было бы попроще. Но повторю, самое главное, что мы проявили характер и набрали три очка», — сказал Хабибов.

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.