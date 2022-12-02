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Сегодня, 14:34

Полузащитник Артем Голубев хочет уйти из «Уфы» в другой клуб

Алина Савинова
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Полузащитник «Уфы» Артем Голубев планирует сменить клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, агент футболиста уже занимается поисками нового клуба. Отмечается, что приоритетом для Голубева являются клубы из РПЛ, однако полузащитник готов рассмотреть варианты и с командами из первой лиги.

23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-ufy-artem-golubev-khochet-pokinut-klub-1429410/
Артем Голубев
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Мексика
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0
0
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4
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Германия
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2
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Сенегал
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Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
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0
0
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0
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Саудовская Аравия
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2
0
D 26.11 19:00
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2
1
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Аргентина
Мексика
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2
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Коста-Рика
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0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
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0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
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1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
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2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
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1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
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0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
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2
1
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2
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