Полузащитник Артем Голубев хочет уйти из «Уфы» в другой клуб

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев планирует сменить клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, агент футболиста уже занимается поисками нового клуба. Отмечается, что приоритетом для Голубева являются клубы из РПЛ, однако полузащитник готов рассмотреть варианты и с командами из первой лиги.

23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.