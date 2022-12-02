Полузащитник Артем Голубев хочет уйти из «Уфы» в другой клуб

Сегодня, 14:34
Полузащитник «Уфы» Артем Голубев планирует сменить клуб, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, агент футболиста уже занимается поисками нового клуба. Отмечается, что приоритетом для Голубева являются клубы из РПЛ, однако полузащитник готов рассмотреть варианты и с командами из первой лиги.
23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.20 X 4.00 П2 1.86
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.60 X 3.90 П2 1.81
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)