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Полузащитник «Балтики» Осипов: «В интернате был кем-то вроде ботаника»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал, что серьезно относился к учебе во время нахождения в интернате «Мастер-Сатурна».

«Мне полгода потребовалось, чтобы перестроиться. Сначала я пытался подстроиться под остальных. Начинали подначивать по поводу учебы. В таком возрасте эти приколы воспринимаешь близко к сердцу. Был ли я кем-то вроде ботаника? Можно и так сказать. Я был не один такой, достаточное количество ребят относились серьезно. Через полгода я понял, что нужно гнуть свою линию и уделял учебе большое количество времени, старался серьезно к этому относиться. У нас если получал «двойку», ты не допускался до тренировки. Ко всему относились серьезно», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Александр Осипов
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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