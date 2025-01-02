Мендель: «Начало сезона для меня было непростым»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель отметил, что первая часть сезона была тяжелой для него.

«Для меня — да, потому что предсезонку и начало чемпионата пропустил. Вышел на поле только в 11-м туре в конце сентября спустя полгода после травмы, еще и сразу против лидера чемпионата. Начало было непростым, потом втянулся и стало легче», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

В начале сентября 29-летний футболист перешел в «Балтику». До этого он играл за «Факел» в РПЛ. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.