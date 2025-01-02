Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:40

Мендель: «Начало сезона для меня было непростым»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель отметил, что первая часть сезона была тяжелой для него.

«Для меня — да, потому что предсезонку и начало чемпионата пропустил. Вышел на поле только в 11-м туре в конце сентября спустя полгода после травмы, еще и сразу против лидера чемпионата. Начало было непростым, потом втянулся и стало легче», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

В начале сентября 29-летний футболист перешел в «Балтику». До этого он играл за «Факел» в РПЛ. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Читайте также
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном»
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
В Москве составили топ самых популярных новых достопримечательностей в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя