Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:45

Мендель: «Согласился бы перейти в «Спартак», хотя в детстве был болельщиком «Зенита»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель рассказал, за какую команду РПЛ болел в детстве.

«За «Зенит». Я сам выбрал эту команду. Начал болеть за «Зенит» с 2007 года, когда они выиграли чемпионат, а потом взяли Кубок УЕФА», — приводит «РБ Спорт» слова Менделя.

Также он ответил, согласился бы перейти в «Спартак» в случае предложения от красно-белых.

«Конечно. Никто же не знает, что я в детстве был болельщиком «Зенита», — пошутил футболист.

В начале сентября 29-летний Мендель перешел в «Балтику», выступающую в первой лиге. До этого он играл за «Факел», «Волгарь», «Химки», «Черноморец» и другие команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за калининградский клуб, отметившись одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Англии найдена живой пропавшая без вести 52 года назад женщина
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Число погибших в результате стрельбы в Черногории выросло до 12 человек
Сегодня
Вчера
Неделя