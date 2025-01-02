Мендель: «Согласился бы перейти в «Спартак», хотя в детстве был болельщиком «Зенита»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель рассказал, за какую команду РПЛ болел в детстве.

«За «Зенит». Я сам выбрал эту команду. Начал болеть за «Зенит» с 2007 года, когда они выиграли чемпионат, а потом взяли Кубок УЕФА», — приводит «РБ Спорт» слова Менделя.

Также он ответил, согласился бы перейти в «Спартак» в случае предложения от красно-белых.

«Конечно. Никто же не знает, что я в детстве был болельщиком «Зенита», — пошутил футболист.

В начале сентября 29-летний Мендель перешел в «Балтику», выступающую в первой лиге. До этого он играл за «Факел», «Волгарь», «Химки», «Черноморец» и другие команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за калининградский клуб, отметившись одной результативной передачей.