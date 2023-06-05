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Сегодня, 16:33

Дудиев: «Язык не повернется сказать что-то плохое про Игнашевича»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев высказался о совместной работе с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Понятно, что Сергей Николаевич — молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А еще Игнашевич — максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой. Принципиальность? Вообще, это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд. Думаю, работает простой принцип: тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще, тренер — это не товарищ, не другю Главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернется сказать что-то плохое про Игнашевича», — приводит «Чемпионат» слова Дудиева.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. В этом сезоне команда под руководством 43-летнего специалиста заняла второе место в турнирной таблице первой лиги и вышла в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127543-yazyk-ne-povernyotsya-skazat-plohoe-dudiev-o-rabote-s-ignashevichem.html
Аслан Дудиев
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
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