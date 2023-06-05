Дудиев: «ФНЛ сейчас не то место, где можно заработать. 5-6 лет назад зарплаты были сумасшедшими»

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев высказался о зарплатах в первой лиге.

«В «Балтику» точно идут не за деньгами. Хотя ФНЛ сейчас в принципе не то место, где можно много заработать. Лет 5-6 назад здесь были сумасшедшие зарплаты и премиальные, приезжали даже неплохие легионеры, в основном ради денег. Сейчас времена изменились. Поэтому наше руководство правильно говорит, что в «Балтике» выступают футболисты, которые хотят развиваться и прогрессировать. Деньги далеко не первостепенны», — цитирует Дудиева «Чемпионат».

В этом сезоне «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице первой лиги и вышла в РПЛ. Команду с 2021 года возглавляет Сергей Игнашевич.