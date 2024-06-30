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Сегодня, 17:05

Полузащитник «Балтики» Фернандес может продолжить карьеру в РПЛ

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Футбольный агент Эдуардо Пинейро сообщил, что футболистом «Балтики» Алексом Фернандесом интересуются клубы из РПЛ.

«Это действительно так. Посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Фернандес подписал трехлетний контракт с «Балтикой» в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 18 матчах, забил 5 голов и отдал 1 результативную. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1 миллион евро.

Сезон-2023/2024 калинирадцы закончили на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ и вылетели в первую лигу.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Балтика
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